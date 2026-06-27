اليمن والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جميلة رجاء، مع رئيس تجمع أصدقاء اليمن في الكونجرس الأمريكي، جو ويلسون، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

واستعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت، العلاقات اليمنية - الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، وبحث آفاق توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعربت السفيرة جميلة، عن تقديرها للنائب جو ويلسون..مثمنةً مواقفه الداعمة لليمن، ودور تجمع أصدقاء اليمن في الكونجرس الأمريكي في مساندة الشعب اليمني وقضاياه، وتعزيز العلاقات بين البلدين.