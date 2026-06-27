غدا.. منتخب تنس الطاولة "رجال وسيدات" يبدأ مشواره ببطولة أمريكا سماش

يبدأ منتخب مصر لتنس الطاولة "رجال والسيدات" غدا /الأحد/ مشواره فى بطولة أمريكا سماش والتي تقام خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 5 يوليو الماضي.
ففى منافسات فردي السيدات، تواجه دينا مشرف لاعبة صاعدة من التصفيات "لم تتحدد بعد" وذلك غدا /الأحد/ فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالدور الأول " 64" ، فيما تواجه هنا جودة لاعبة هونج كونج هو دي كيم بنفس الدور لكن لم يتحدد موعد المباراة حتى الآن.
وفى منافسات فردى الرجال، يواجه عمر عصر نظيره الاسترالي فين لوو بالدور الأول "64" وذلك غدا في تمام التاسعة و35 دقيقة بتوقيت القاهرة .
في منافسات زوجي السيدات، يواجه الثنائي دينا مشرف وهنا جودة الزوجي الاسترالية يانج زي ليو و الألمانية نينا ميتله بالدور الأول "32" وذلك غدا /الأحد/ فى تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت القاهرة.