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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اتجاه أمريكي لتصنيع القنابل من القهوة وجوز الهند.. كيف يحدث ذلك؟

قنابل
قنابل
أحمد أيمن

في خطوة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، يعمل الجيش الأميركي على تطوير نوع جديد من الذخائر والقنابل يعتمد على مواد عضوية مستخرجة من بقايا القهوة وجوز الهند، في مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية مع تقليل الأثر البيئي للصناعات الدفاعية.

المشروع، الذي أثار اهتمام الأوساط العلمية والعسكرية، يقوم على استخدام الكربون المنشط المستخلص من المخلفات الزراعية والنباتية كبديل لبعض المواد التقليدية المستخدمة في صناعة الذخائر والمتفجرات. 

ويأتي ذلك ضمن توجه متزايد داخل المؤسسات الدفاعية الأميركية للبحث عن حلول أكثر استدامة وكفاءة.

قنابل القهوة وجوز الهند 

يؤكد الباحثون المشاركون في المشروع أن القهوة وجوز الهند يحتويان على خصائص كيميائية تجعل منهما مصدرًا مناسبًا لإنتاج مواد كربونية عالية الجودة. 

وبعد معالجتها بطرق متقدمة، يمكن تحويل هذه المخلفات إلى مكونات تدخل في تصنيع ذخائر وأجهزة عسكرية متنوعة، بما يحقق أداءً فعالًا دون الاعتماد الكامل على المواد الصناعية التقليدية.

وتسعى وزارة الدفاع الأميركية إلى الاستفادة من هذه التقنية لتقليل التكاليف المرتبطة بإنتاج بعض المكونات العسكرية، فضلًا عن خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات التصنيع. 

كما ينسجم المشروع مع خطط أوسع تتبناها مؤسسات حكومية وعسكرية لتوظيف التكنولوجيا الخضراء في القطاعات المختلفة.

نموذج مبتكر للاقتصاد الدائري

ويرى خبراء أن الاعتماد على مخلفات القهوة وجوز الهند يمثل نموذجًا مبتكرًا للاقتصاد الدائري، حيث يتم تحويل نفايات كان مصيرها التخلص منها إلى مواد ذات قيمة استراتيجية عالية. 

ويشيرون إلى أن هذه التجارب قد تفتح الباب أمام استخدام أنواع أخرى من المخلفات العضوية في الصناعات الدفاعية مستقبلًا.

ورغم أن المشروع لا يزال في مراحل التطوير والاختبار، فإن نتائجه الأولية تبدو واعدة، خاصة فيما يتعلق بقدرة المواد الجديدة على تحمل الظروف القاسية التي تتطلبها الاستخدامات العسكرية. 

كما يأمل الباحثون أن تسهم هذه الابتكارات في تحسين أداء بعض الأنظمة القتالية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية النادرة أو مرتفعة التكلفة.

وبحسب الخبراء، تعكس هذه الخطوة تحولًا لافتًا في مفهوم الصناعات العسكرية الحديثة، التي لم تعد تركز فقط على القوة والكفاءة، بل أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بقضايا الاستدامة البيئية والاستفادة من الموارد المتجددة. 

وبينما يواصل العلماء تطوير هذه التقنيات، تبدو القهوة وجوز الهند مرشحين غير متوقعين للعب دور في مستقبل الصناعات الدفاعية، في مشهد يجمع بين الابتكار العلمي ومتطلبات الأمن القومي.

الجيش الأمريكي القهوة جوز الهند قنابل القهوة وجوز الهند الاقتصاد الدائري

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