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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بعثة المنتخب بالمونديال: هدفنا التأهل لدور الـ16 وعايزين نرجع بإنجاز كبير

منتخب مصر
منتخب مصر
هاني حسين

هنأ خالد الدرندلي رئيس بعثة مصر في المونديال، الشعب المصري على التأهل للدور الـ32 للمنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم.


وقال خالد الدرندلي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   جميع المنتخبات التي تخوض مباريات كأس العالم ليست ضعيفة، منتخب أستراليا يملك لاعبين مميزين ومحترفين، ولكن المنتخب الوطني خلاص قفل صفحة دور المجموعات، وهدفنا مباراة أستراليا لحجز بطاقة العبور للدور الـ16.

وأضاف خالد الدرندلي :"«إن شاء الله نكون عند حسن ظن المصريين، ويوم 3 يوليو نحجز بطاقة العبور للدور الـ16، لأن الجيل الحالي يحتاج إنجاز، مرة تانية منتخبنا صعدنا للدور الـ32 برصيد 5 نقاط وتقاسم الصدارة بفارق الأهداف ومكناش حصالة، واتمنى من حضرتك قبل مباراة أستراليا يا أستاذ أحمد تكلمني لأن بنتفائل بمكالمتك، زي المباريات السابقة للمنتخب».


وتابع خالد الدرندلي:"وتابع:«بعد ما رجعنا الفندق، لقينا الاصطاف هناك منتظرينا وماسكين أعلام ولابسين تيشرتات مصر، وعمالين لينا احتفال بسيط، حسن تعامل اللاعبين مع اصطفاف العاملين في الفندق، بيخلي كل دا يحترموا مصر واللاعبين بيدوهم هدايا، وأكسسوارات فرعونية ليهم، وكمان كل دا خير دعايا لينا، كل دلوقتي بيتكلم أنهم عاوزين يزوا مصر».


وأكمل الدرندلي:" :«محمد صلاح قائد ومحبوب بين اللاعبين وكل اللاعبين بيسمعوا كلمه، كمان ليه شعبية كبيرة في أمريكا، ليه مكانة عالية جدًا، وكل دي دعاية لمصر».
 

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