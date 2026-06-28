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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف إجراءات التفتيش قبل دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحان اللغة العربية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر استقبال الطلاب منذ الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات.

وخضع الطلاب لعمليات تفتيش دقيقة قبل دخول اللجان، للتأكد من عدم حيازتهم هواتف محمولة أو أي أجهزة إلكترونية محظور اصطحابها، في إطار تطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات ومنع محاولات الغش.

وقال مصطفى عبده ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 4432 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية  على مستوى المحافظة.

وأكد جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، بعد الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم، وتوفير وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وملائمة لأداء الامتحانات.

وأشار إلى التشديد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل بحزم مع أي محاولات للغش، مع استمرار إحكام إجراءات التفتيش ومنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم نسقت مع الأجهزة الأمنية لتأمين نقل صناديق الأسئلة وكراسات الإجابة، كما جرى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة، وتجهيز وسائل الإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لمنع تجمعات أولياء الأمور أمام اللجان، إلى جانب تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين وتوفير جميع سبل الراحة لهم، بما يسهم في انتظام العملية الامتحانية.
وناشد وكيل أول وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظًا على استقرار العملية الامتحانية وعدم إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

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