قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق مصطفى: حسام حسن يسير على نهج الجوهري.. وتريزيجيه الأنسب لتعويض صلاح
رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه لم يظهر أفضل ما لديه
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يترأس الاجتماع العام الشهري.. ويطلق خدمة رقمية جديدة ويكرّم المتميزين

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

شهدت كاتدرائية السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان، انعقاد الاجتماع العام الشهري لشعب الإيبارشية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وبمشاركة واسعة من مجمع كهنة الإيبارشية، المرتلين، وحشد كبير من الشعب، الذين حضروا لتهنئة نيافته علي سلامة الوصول من رحلته الرعوية بالخارج.

بدأ اللقاء بصلاة رفع بخور عشية، تلاها عرض فيلم تسجيلي لزيارة نيافته الأخيرة إلى مطرانية جنوب أمريكا، حيث أشاد نيافته بالخدمة هناك.

وفي خطوة نحو التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات الإدارية، أعلن نيافته عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لمكتب خدمات المطرانية الخاص بالأكاليل والخطوبات، تتيح الخدمة شرحاً مبسطاً لخطوات استخراج الأوراق المطلوبة وكيفية الاستعلام عنها من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بكل طلب، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين قبل تقديم الأوراق رسمياً.

واستكمالاً للسلسلة الروحية، ألقى الأنبا ميخائيل كلمة تأملية في الإصحاح الثاني عشر من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، مستعرضاً "روشتة" سلوكية للحياة المسيحية من خلال طرح عدة تساؤلات تأملية:
• هل تشهد حياتنا للمسيح؟
• هل أجسادنا مقدسة أم ترابية؟
• هل أعمالنا اليومية ترضي الله؟
• كيف نكون مصدراً لفرح الله؟
• هل نقترب من الله بذهن نقي وقلب سليم؟

واختتم اللقاء بلمسة تشجيعية من نيافته، حيث شهد الاجتماع تكريم عدد كبير من المتميزين في مختلف المجالات:
• تكريم ١٦٠ خريجاً من أبناء الإيبارشية في تخصصات حرفية مختلفة، مع الاستماع لخبراتهم. كما هنأ نيافته إدارة مدرسة الحرفيين (يوسف النجار) بحصولها على اعتماد رسمي من أكاديمية (NASS) بالتعاون مع برنامج "مهارات".
• تكريم ٧٧ شخصاً من مختلف الأعمار لحفظهم آيات التسبحة الشهرية على مدار عام كامل.
• تكريم خاص لأحد أبناء الإيبارشية لحصوله على المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي على مستوى الجمهورية، ونيله شهادة تقدير من وزارة التعليم العالي وأكاديمية أخبار اليوم.

الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان كهنة بولس الرسول التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

عداد المياه

خلي بالك .. المستندات المطلوبة للتعاقد على عداد المياه

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

منح ومرتبات في 7 دول

فرص لا تعوض.. 7 دول تقدم لك منحاً ومرتبات مجزية للانتقال والعيش فيها

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد