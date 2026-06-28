الأنبا ميخائيل يترأس الاجتماع العام الشهري.. ويطلق خدمة رقمية جديدة ويكرّم المتميزين

شهدت كاتدرائية السيدة العذراء (المطرانية) بحلوان، انعقاد الاجتماع العام الشهري لشعب الإيبارشية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وبمشاركة واسعة من مجمع كهنة الإيبارشية، المرتلين، وحشد كبير من الشعب، الذين حضروا لتهنئة نيافته علي سلامة الوصول من رحلته الرعوية بالخارج.

بدأ اللقاء بصلاة رفع بخور عشية، تلاها عرض فيلم تسجيلي لزيارة نيافته الأخيرة إلى مطرانية جنوب أمريكا، حيث أشاد نيافته بالخدمة هناك.

وفي خطوة نحو التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات الإدارية، أعلن نيافته عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لمكتب خدمات المطرانية الخاص بالأكاليل والخطوبات، تتيح الخدمة شرحاً مبسطاً لخطوات استخراج الأوراق المطلوبة وكيفية الاستعلام عنها من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بكل طلب، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين قبل تقديم الأوراق رسمياً.

واستكمالاً للسلسلة الروحية، ألقى الأنبا ميخائيل كلمة تأملية في الإصحاح الثاني عشر من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، مستعرضاً "روشتة" سلوكية للحياة المسيحية من خلال طرح عدة تساؤلات تأملية:

• هل تشهد حياتنا للمسيح؟

• هل أجسادنا مقدسة أم ترابية؟

• هل أعمالنا اليومية ترضي الله؟

• كيف نكون مصدراً لفرح الله؟

• هل نقترب من الله بذهن نقي وقلب سليم؟

واختتم اللقاء بلمسة تشجيعية من نيافته، حيث شهد الاجتماع تكريم عدد كبير من المتميزين في مختلف المجالات:

• تكريم ١٦٠ خريجاً من أبناء الإيبارشية في تخصصات حرفية مختلفة، مع الاستماع لخبراتهم. كما هنأ نيافته إدارة مدرسة الحرفيين (يوسف النجار) بحصولها على اعتماد رسمي من أكاديمية (NASS) بالتعاون مع برنامج "مهارات".

• تكريم ٧٧ شخصاً من مختلف الأعمار لحفظهم آيات التسبحة الشهرية على مدار عام كامل.

• تكريم خاص لأحد أبناء الإيبارشية لحصوله على المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي على مستوى الجمهورية، ونيله شهادة تقدير من وزارة التعليم العالي وأكاديمية أخبار اليوم.