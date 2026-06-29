مرافعة الدفاع في محاكمة 8 متهمين بالهيكل الإداري بالتجمع الأول.. السبت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت الموافق 4 يوليو 2026، مرافعة الدفاع ومناقشة ضابط شاهد، في محاكمة 8 متهمين بالقضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 2514 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثانى ومن الخامس وحتى الثامن اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه لجمع المتهمين اتهامات استخدام موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل واصدار التكليفات بأن استخدموا تطبيقى تلجرام وماسنجر للتواصل بين أعضاء الجماعة.