عبد الواحد السيد مديرا للكرة بنادي مسار

أعلن نادي مسار تعيين عبد الواحد السيد مديرًا للكرة بالفريق، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين.

ويأتي تعيين عبد الواحد السيد في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم الجهاز الإداري بعناصر تمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية، بهدف تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم المقبل.

ويبدأ عبد الواحد السيد مهمته الجديدة بعد رحيله عن منصب مدير الكرة بنادي الزمالك، حيث يسعى إلى نقل خبراته الإدارية إلى نادي مسار، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد.

ويأمل مسؤولو نادي مسار أن تسهم خبرة عبد الواحد السيد، سواء داخل الملاعب أو في العمل الإداري، في دعم استقرار الفريق ومساعدته على المنافسة بقوة في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.