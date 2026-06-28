الاتحاد الأوروبي يشيد بدور قبرص في تفعيل بند "الدفاع المشترك"

أكد مفوض شؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس/اليوم الأحد/ أن الاتحاد الأوروبي يعمل على خطة استراتيجية جديدة لتعزيز بند الدفاع المتبادل، محذرًا من أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لاستبدال القدرات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة حاليًا.

وأشاد كوبيليوس - في تصريح خاص لصحيفة "سيبروس ميل" القبرصية - بدور قبرص القيادي في تفعيل المادة 42.7 (بند الدفاع المشترك) خلال فترة رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتهدف المبادرة إلى تحويل المادة إلى آلية تنفيذية لتعزيز الاستقلال العسكري الأوروبي وتأمين حماية فاعلة للدول الأعضاء.

وأضاف: أن "قبرص أبلت بلاءً حسنًا للغاية خلال فترة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، بالمطالبة بصياغة لغة أكثر مجالًا للتطبيق فيما يتعلق بالمادة 42.7".