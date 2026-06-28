وفاة طالبة امتحان العربي.. أزمة قلبية تنهي حياة الأختين جنى وأية

صدمة كبيرة تعيشها أسرة بسيطة داخل مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، والتي فقدت اليوم ابنتهما طالبة الثانوية العامة ، التي كانت تبدأ أولى خطواتها نحو تحقيق حلمها بدخول كلية الطب، لكن القدر كان له رأي خر، ليتم الإعلان عن وفاة طالبة داخل لجنة امتحان العربي صباح اليوم، وهو ما أعاد ألم الفقد والوجع للأسرة مرة أخرى بعد رحيل شقيقتها منذ سنوات بنفس المرض.

وفاة طالبة ثانوية عامة

دخلت الطالبة المدعوة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، لجنتها بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، استعداداً لأداء امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، بعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة2026، لكن الطالبة تعرضت لأزمة قلبية تسببت في وفاتها أثناء تأدية الأمتحان.

الطالبة تعرضت للإغماء بشكل مفاجئ، وعلى الفور انتقل طاقم الإسعاف المكلف بتأمين لجان الامتحانات، حيث تبين توقف القلب والتنفس، فتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها، ثم نقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة وهي تؤدي امتحان اللغة العربية لتصبح أول ضحية من ضحايا الثانوية العامة2026.

وفاة طالبة في لجنة امتحان العربي

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المدرسة، حيث جرى نقل الطالبة، وتدعى جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

وفاة شقيقة جنى قبل 4 سنوات

رغم صعوبة الأمر فور إبلاغ أسرة الطالبة المتوفية جنى هاني، إلا أن القصة لم تكن مجرد حالة وفاة لطالبة أثناء امتحان الثانوية العامة، فهي كانت الابنة الثانية التي تفقدها الأسرة خلال سنوات قليلة لتكن الصدمة دامية على قلوبهم بعد تأكيد وفاة ابنتهم جنى اليوم .

والقصة تعود لـ 4 سنوات سابقة، حيث كانت جنى لها شقيقة كبرى تدعى أية، وقد فقدتها الأسرة بشكل مفاجئ وهي في ريعان شبابها، فكانت آية الشقيقة الكبرى لجنى، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التجارة وتحفظ القرآن الكريم، وتوفيت قبل أربع سنوات إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء قراءة المصحف داخل منزل الأسرة.

وخيم الحزن على مدينة فاقوس بعد خبر وفاة الطالبة جنى هاني اليوم بعد وفاة شقيقتها الكبرى أية منذ سنوات، وقدم توفيت الشأختين بنفس المرض، حيث تعرضت كلا منهما إلى أزمة قلبية مفاجئة أنهت حياتهما،، الأولى وهي تقرأ القرآن والثانية وهي داخل لجنة الامتحان.

