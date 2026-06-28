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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق.. نائب يطالب بتعديل قانون فصل متعاطي المخدرات

عاطف المغاوري
عاطف المغاوري
اخبار توك شو

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراحات لتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل متعاطي المخدرات، موضحًا أن هناك أشخاصًا فقدوا وظائفهم بسبب تطبيق هذا القانون، مضيفًا: "قطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق".

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مواجهة الإدمان هدف وطني لا خلاف عليه، لكن يجب أن تتحقق من خلال فلسفة تقوم على العلاج والتدرج في العقوبة، وليس الفصل النهائي من العمل كأول إجراء.

وأوضح أن هناك أسرًا تعرضت للظلم بسبب بعض مواد هذا القانون، معتبرًا أنه من القوانين التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة من أحد الأشخاص يتهم فيها كل من يدافع عن تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات أو يعارضه بأنه مدمن أو صاحب مصلحة، وهو ما رفضه تمامًا.

وأشار إلى أنه تقدم بمشروع قانون لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدًا أنه، بصفته عضوًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سيواصل العمل من أجل تعديل القانون بما يحقق التوازن بين مكافحة الإدمان والحفاظ على استقرار الأسرة.

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