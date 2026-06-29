خبيرة تربوية: امتحان العربي طويل.. ونطالب بهوت لاين لشكاوى أولياء الأمور

أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة شهد تباينًا في آراء الطلاب، موضحة أن البعض رآه في مستوى الطالب المتوسط، بينما اشتكى قطاع كبير من صعوبة بعض الجزئيات، خاصة أسئلة النحو، بالإضافة إلى احتواء بعض الأسئلة على بدائل متقاربة تطلبت قدرًا كبيرًا من التركيز، لافتة إلى أن القاسم المشترك بين جميع الطلاب كان أن الامتحان جاء طويلًا ويحتاج إلى وقت أكبر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك شكاوى متكررة من عدم كفاية الوقت، مطالبة بتوجيه رؤساء اللجان بالسماح للطلاب بالدخول قبل موعد بدء الامتحان بنحو 10 دقائق لاستكمال بيانات أوراق الإجابة وورقة الأسئلة المقالية، مؤكدة أن التعامل مع "البابل شيت" يتطلب دقة كبيرة، إلى جانب ضرورة توزيع أوراق الإجابة في الوقت المناسب وعدم التأخر في تسليمها للطلاب.

وأضافت أن عددا من أولياء الأمور رصدوا بعض الملاحظات المتعلقة بطريقة تعامل بعض المراقبين داخل اللجان، مشددة على أهمية توفير أجواء هادئة بعيدة عن التوتر، مع الاكتفاء بالتنبيه على الوقت المتبقي بهدوء، حتى لا يؤثر ذلك على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وطالبت بضرورة الاكتفاء بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم تكرارها أثناء سير الامتحان، لأن ذلك يتسبب في تشتيت الطلاب وإرباكهم، مؤكدة أن الحفاظ على الانضباط لا يتعارض مع توفير بيئة مناسبة تساعد الطالب على التركيز.

ودعت وزارة التربية والتعليم إلى تخصيص "هوت لاين" رسمي لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور، موضحة أن الكثير منهم يواجهون صعوبة في معرفة الجهة المختصة لتقديم الشكاوى المتعلقة بسير الامتحانات.