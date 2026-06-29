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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب جامعة أسيوط الأهلية.. HealUp مشروع طلابي لتطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية

طلاب كلية العلوم المالية والإدارية
طلاب كلية العلوم المالية والإدارية
إيهاب عمر

شهدت جامعة أسيوط الأهلية مناقشة مشروع التخرج "HealUp"، وهو تطبيق ذكي لحجز وإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية، قدمه طلاب كلية العلوم المالية والإدارية بهدف ربط المرضى بمقدمي خدمات التمريض المنزلي عبر منصة رقمية آمنة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أن الجامعة تحرص على دعم المشروعات الطلابية التي تقدم حلولًا عملية للتحديات المجتمعية، مشيرًا إلى أن مشروع "HealUp" يجسد قدرة الطلاب على توظيف المعرفة الأكاديمية والمهارات التقنية في ابتكار تطبيقات تخدم المواطنين وتواكب متطلبات سوق العمل.

وأوضح الدكتور أحمد علام، مدير برامج كلية العلوم المالية والإدارية، أن التطبيق يتيح للمريض البحث عن الخدمة المناسبة، واختيار مقدم الخدمة، وإتمام الحجز والدفع الإلكتروني، مع إمكانية متابعة الطلب، كما يوفر للممرض لوحة تحكم لإدارة خدماته وطلباته، إلى جانب لوحة تحكم إدارية للإشراف على المستخدمين والخدمات والمدفوعات، لافتًا إلى أن التطبيق تم تطويره باستخدام تقنيات React Native وASP.NET Core 8 وSQL Server.

من جانبه، أكد الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التطبيقي وريادة الأعمال، وأن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة.

وأشار الدكتور علاء عبد الحفيظ، المشرف العام على كلية العلوم المالية والإدارية، إلى أن المشروع يعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية، وقدرتهم على تحويل احتياجات المجتمع إلى حلول رقمية قابلة للتطبيق، مؤكدًا حرص الكلية على تشجيع المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والمجتمعي.

ويستهدف فريق العمل أن يصبح "HealUp" المنصة الرقمية الأولى لخدمات الرعاية الصحية المنزلية في صعيد مصر، مع التوسع تدريجيًا إلى مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

أسيوط جامعة أسيوط الأهلية تطبيق ذكي الرعاية الصحية المنزلية كلية العلوم المالية والإدارية التمريض منصة رقمية

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