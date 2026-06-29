اليوم.. انطلاق حملة التبرع بالدم بمكتبة مصر العامة بدمنهور

تستضيف مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم الاثنين، سيارة التبرع بالدم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، لإتاحة الفرصة أمام زوار ورواد المكتبة للمشاركة في التبرع الطوعي على مدار اليوم.

وتتواجد سيارة التبرع بمقر المكتبة بحضور فريق طبي متخصص من مديرية الصحة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمتبرعين والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية، بما يضمن توفير وحدات دم آمنة تدعم أرصدة بنوك الدم بالمستشفيات وتسهم في إنقاذ حياة المرضى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الصحية والإنسانية، ونشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم، باعتباره أحد أهم صور التكافل المجتمعي.

مشيرةً إلى أن التبرع بالدم يمثل رسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتعزز من جاهزية المنظومة الصحية لتلبية الاحتياجات الطارئة.

ودعت محافظ البحيرة جميع المواطنين، إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، تأكيدًا لقيم العطاء والتكافل المجتمعي، مشددةً على أن كل وحدة دم يتم التبرع بها قد تكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان، وأن المشاركة الإيجابية في مثل هذه المبادرات تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية تعكس وعي المجتمع وتماسكه.