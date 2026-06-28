بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في أبو المطامير بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم باستخدام لودر بالبحيرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يونيو تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير حدوث مشاجرة بين طرف أول : ( مزارع "مصاب بجروح ")، طرف ثان: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمات متفرقة ")، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخدام "لودر" وإيقافه أمام منزل الطرف الأول لمنعه من دخول المنزل .



تم ضبط طرفى المشاجرة ، والمركبة المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف وتم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية .