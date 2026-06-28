تسلق ودخل من الشباك .. القبض على لص سرق محتويات منزل بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات مسكنه بأسوان.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بتاريخ 24 الجارى بسرقة بعض المحتويات من الشقة محل سكنه عقب تسلقه وفتح نافذتها بسلاح أبيض.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات الدائرة) وضبط بحوزته ( السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ربإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





