بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بإيتاي البارود

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، توقف تشغيل محطة مياه غرب إيتاي البارود بشكل اضطراري، إثر حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الخاص بالمحطة، مما أدى إلى انقطاع وضعف الخدمة بعدد من المناطق الحيوية بالمركز.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، أن فترة الانقطاع بدأت من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا من اليوم الاثنين، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة الطارئة وإعادة ضخ المياه بكامل طاقتها الإنتاجية.

وحول المناطق المتأثرة بالانقطاع، أشارت الشركة إلى أن الخدمة تأثرت في غرب مدينة إيتاي البارود بالكامل، بالإضافة إلى المجالس القروية لكل من: “معنيا، النقراشي، صفط الحرية، وقليشان”.

وفور رصد العطل، انتقلت فرق الطوارئ والإصلاح والصيانة إلى موقع الكسر لمباشرة الأعمال الفنية، بقيادة ميدانية من المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث تم الدفع بكافة المعدات والأجهزة اللازمة لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح والعمل على مدار الساعة لتقليص مدة الانقطاع.

وفي السياق ذاته، أكدت إدارة الشركة على جاهزية عدد من سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتوفير الاحتياجات الفورية للمواطنين والمنشآت الحيوية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الصيانة، مشيرة إلى إمكانية طلب السيارات أو تقديم الشكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن (125) من أي خط أرضي أو هاتف محمول.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم خالص الاعتذار لأهالي مركز إيتاي البارود عن هذا العطل الطارئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن أطقم الصيانة تبذل أقصى جهودها لإعادة انتظام الخدمة بصورة طبيعية في أسرع وقت ممكن.