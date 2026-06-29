رئيس مياه القناة يجري جولة مفاجئة على المحطات لمتابعة انتظام العمل

أجرى اللواء مهندس أ ح أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية مفاجئة علي عددًا من محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحي بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للاطمئنان على متابعة أنتظام سير العمل، وانتظام عمليات تشغيل المحطات، وزيادة ضخ مياه الشرب في أوقات الذروة، وذلك في أطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رئيس مياه القناة يجري جولة مفاجئة علي المحطات لمتابعة أنتظام العمل

وقد شملت الجولة المفاجئة لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتظام سير العمل داخل المحطات وتواجد العاملين في أماكن عمالهم، بالاضافة الي منظومة التشغيل داخل المحطات، وذلك الاطمئنان على كفاءة المعدات وحالة الطلمبات وخطوط التشغيل، إلى جانب مراجعة خطط الطوارئ وآليات التعامل الفوري مع الأعطال، بما يضمن استمرارية ضخ المياه بالكميات وخاصة في أوقات الذروة والجودة المطلوبة، بالاضافة الي قطاع المعامل والجودة،

كما تابع اللواء أحمد رمضان، عملية ضبط جودة المياه عن طريق قطاع المعامل عن طريق اخذ العينات من المحطات والشبكات ومن أماكن عشوائية وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، مياً على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمات متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء أحمد رمضان، متابعته المستمرة للحملة الميكانيكية، والتي تشمل سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، والكسح، والنافوري، والتدخل السريع، بالاضافة التأكد من جاهزية فرق التطهير لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات الصرف الصحي بجميع قطاعات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستعداد للتعامل مع أي أحداث طارئة علي مدار الساعة.

كما شملت جولة اللواء أحمد رمضان، متابعة أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في عددا من المحطات " السويس، والإسماعيلية، وابورسعيد"، وذلك في ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاإطالة عمرها الافتراضي، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين في إقليم القناة الثلاث.