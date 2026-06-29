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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رد عاجل من نقيب الفلاحين بشأن فرق الجودة بين محاصيل التصدير والمحلي

الخضروات
الخضروات
عادل نصار

شائعات كثيرة تثار خلال الفترة الأخيرة بشأن جودة المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة الموجودة في السوق المصري، الأمر الذي تطلب ردا من حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لتوضيح هذا الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل الكبير في الأسواق.

المحصول المصري واحد

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، علق على الأمر، قائلا :"مصر تصدر سنويًا ما يقرب من 10 ملايين طن من الخضروات والفاكهة كفائض عن الاستهلاك المحلي، وهو شهادة دولية على أمان المنتج المصري".

وردًا على ما يثار بأن جودة محاصيل التصدير تختلف تمامًا عن معايير السوق المحلي، نفى نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تليفزيونية،  قائلا: "أختلف مع ذلك تمامًا.. المحصول يخرج من نفس الحقل ونفس الشجرة، الخلاف الوحيد يكمن في فرز الحجم ودرجة اللون المطلوبة للأسواق الخارجية، أما القيمة الغذائية والأمان الصحي فهما واحد للداخل والخارج، ولو كان هناك غش مسرطن لشهدت المستشفيات كوارث لا حصر لها".

الفلاح يقع أحيانًا ضحية لغش تجاري من مصانع بئر السلم

وحول واقعة شراء مواطن لبطيخة انفجرت نافورة مياه بمجرد فتحها وكانت فارغة من الداخل، رد نقيب الفلاحين قائلا: "هذا ليس غشًا تجاريًا، بل نتيجة معاملات زراعية خاطئة من الفلاح مثل الإفراط في الري لزيادة الوزن، أو بسبب النضج الزائد وسوء التخزين والعوامل المناخية، والنصيحة هنا للمستهلك: إذا وجد حجم البطيخة كبيرًا ووزنها خفيفًا.. فلا يشتريها".

واعترف نقيب الفلاحين بوجود أزمة في المحفزات ومسرعات النضج مثل المستخدمة للتبكير بنضج العنب والطماطم أو المواد الملونة لبعض المقرمشات مثل اللب والفول السوداني.

وأشار إلى أن الفلاح يقع أحيانًا ضحية لغش تجاري من مصانع بئر السلم، حيث يشتري عبوات مبيدات غير مطابقة للمادة الفعالة المكتوبة عليها، مؤكدًا أن هذه مسؤولية الأجهزة الرقابية في تتبع منافذ البيع وليس الفلاح.

وحول انتشار مقطع فيديو شهير على السوشيال ميديا يظهر فيه فلاح يرفض إطعام ضيفه من المحصول المخصص للبيع بحجة أنه مرشوش ويقدم له من قطعة أرض خاصة لبيته، رد نقيب الفلاحين قائلا: "تفسير هذا الفيديو طبيعي جدًا علميًا وليس دليلاً على مؤامرة؛ الفلاح لا يرش أرضه بالكامل في نفس اليوم، بل يرش جزءًا وينتظر فترة الأمان الحيوي لتطاير أثر المبيد الحشري قبل الجني، وعندما يزوره ضيف، فإنه طبيعيًا يذهب به إلى الجزء الذي لم يُرش اليوم أو تطاير منه المبيد تمامًا حفاظًا على سلامته الفورية، وهذا تصرف طبيعي ووعي من الفلاح بفترة الأمان وليس دليلاً على أنه يغش المواطنين".

نحن نأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه

واختتم قائلا: "نحن نأكل من هذه الأرض منذ عقود ولم يصبنا مكروه، والتهويل على السوشيال ميديا يضر بسمعة الاقتصاد والزراعة المصرية دون وعي".

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