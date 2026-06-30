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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل الجزء الثاني من احتفالية مئوية يوسف شاهين

يوسف شاهين
يوسف شاهين
محمد نبيل

احتفالا بمرور 100 عام على ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، تواصل سينما زاوية تقديم برنامج استعادي خاص يحمل عنوان «إيه العمل في الوقت ده يا صديق؟.. أفلام يوسف شاهين»، والذي يستعرض أبرز محطات مسيرته السينمائية وإرثه الفني.
 

وينطلق الجزء الثاني من البرنامج تحت عنوان «الصحوة»، خلال الفترة من 1 إلى 30 يوليو، ويسلط الضوء على المرحلة التي شهدت تبلور الوعي السياسي لدى يوسف شاهين، وانعكاس ذلك في أعماله السينمائية.
 

ويفتتح البرنامج بعرض فيلم «جميلة»، الذي يُعد من أبرز أفلامه ذات الطابع السياسي، قبل أن تتواصل العروض بأعمال مثل «الناصر صلاح الدين» و«فجر يوم جديد»، والتي عكست رؤيته الفكرية وإيمانه بالمشروع القومي في تلك المرحلة.
 

كما يشهد البرنامج، وللمرة الأولى في مصر، عرض النسختين اللتين أنجزهما يوسف شاهين عن مشروع السد العالي، وهما «النيل والحياة» و«الناس والنيل»، في خطوة تتيح للجمهور مشاهدة عملين نادرين ضمن مسيرته السينمائية.
 

ويختتم البرنامج بعرض فيلم «الأرض»، الذي يُعد من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية، وأول أعمال يوسف شاهين التي تناولت تداعيات هزيمة يونيو 1967، من خلال معالجة إنسانية واجتماعية عميقة.
 

يوسف شاهين أفلام يوسف شاهين مئوية يوسف شاهين

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