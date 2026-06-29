فيبي فوزي : ثورة 30 يونيو أعادت مصر لأهلها وأطلقت مسيرة الجمهورية الجديدة

قالت وكيل مجلس الشيوخ السابق الدكتورة فيبي فوزي إن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني، باعتبارها اليوم الذي خرجت فيه الملايين من أبناء الشعب المصري دفاعًا عن الدولة الوطنية ورفضًا لمحاولات اختطاف الوطن ومقدراته.
وأضافت الدكتورة فيبي فوزي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو - أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لاستحضار إرادة المصريين، مؤكدة أن مصر ستظل ملكًا لجميع أبنائها.
وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت إيذانًا ببدء مرحلة جديدة نحو بناء الدولة المصرية الحديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة استهدفت ترسيخ دعائم الدولة وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الرئيس السيسي استجاب لنداء الملايين في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، واضعًا مصلحة مصر فوق كل اعتبار، بما أسهم في الحفاظ على هوية الدولة واستقرارها، والانطلاق نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.
وثمّنت وكيل مجلس الشيوخ السابق تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في مواجهة الإرهاب، مؤكدة أن تلك التضحيات كانت الأساس الذي مهّد لتحقيق الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية.
وأشارت إلى أن مصر اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها بين الأمم، مستشهدًا بما تحقق من إنجازات في قطاعات النقل والطرق والإسكان والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية، إلى جانب التطوير في مجالي الصحة والتعليم، وما شهدته مختلف المحافظات من مشروعات تنموية استفاد منها جميع فئات المجتمع.
وأكدت الدكتورة فيبي فوزي أن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ستظل شاهدًا على وحدة الشعب المصري وعزيمته وقدرته على حماية وطنه وبناء مستقبله.