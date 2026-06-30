أصحاب القلوب البيضاء.. 4 أبراج يتسمون بالتسامح ويمنحون الآخرين فرصة جديدة

يرى خبراء الأبراج أن بعض الشخصيات تميل بطبيعتها إلى التسامح والعفو، وتفضل إنهاء الخلافات بالحوار والتفاهم، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على الحفاظ على علاقاتها الاجتماعية والعائلية. وفيما يلي أبرز الأبراج التي تُعرف بهذه الصفة، وذلك في إطار الترفيه الفلكي.

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بقلبه الطيب وحساسيته الكبيرة تجاه مشاعر الآخرين، لذلك يسامح بسهولة حتى بعد التعرض للإساءة. ورغم تأثره بما يحدث حوله، فإنه يفضل الحفاظ على العلاقات بدلاً من خسارتها بسبب خلاف عابر.

برج الميزان

يعشق مولود برج الميزان السلام والهدوء، ويبتعد عن الصراعات قدر الإمكان. لذلك يسعى دائمًا إلى حل الخلافات بطريقة دبلوماسية، ويمنح الطرف الآخر فرصة لتصحيح أخطائه، لأن الاستقرار بالنسبة له أهم من استمرار النزاعات.

برج السرطان

رغم أن مولود برج السرطان لا ينسى المواقف بسهولة، فإنه يمتلك قلبًا حنونًا يجعله يميل إلى الصفح عندما يشعر بصدق اعتذار الطرف الآخر. ويحرص دائمًا على الحفاظ على الروابط العائلية والإنسانية.

برج القوس

يؤمن مولود برج القوس بأن الحياة أقصر من أن تُهدر في الخصومات، لذلك يتجاوز الكثير من المواقف السلبية بسرعة، ويفضل التركيز على المستقبل بدلاً من التمسك بأخطاء الماضي، وهو ما يجعله من أكثر الأبراج ميلًا إلى التسامح.

ورغم ما ينسب إلى هذه الأبراج من صفات، تبقى الأبراج مجرد تصنيفات فلكية ترفيهية، ولا يمكن الاعتماد عليها للحكم على شخصية أي إنسان، إذ تختلف الطباع من شخص لآخر وفقًا للتجارب والبيئة وطريقة التربية.