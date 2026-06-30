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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق علاج أكسدة البشرة في الصيف.. استعيدي نضارة وجهك بسهولة

أكسدة البشرة
أكسدة البشرة
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تلاحظ كثير من السيدات اسمرار البشرة أو بهتانها، وهي حالة يطلق عليها شائعًا "أكسدة البشرة". وتحدث نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث والجذور الحرة، ما يؤدي إلى فقدان البشرة إشراقها وظهور التصبغات.

 ما هي أكسدة البشرة؟

أكسدة البشرة هي تعرض خلايا الجلد للإجهاد التأكسدي بسبب زيادة الجذور الحرة، وهو ما يسرع تلف الخلايا ويؤدي إلى تغير لون البشرة وظهور البقع الداكنة والخطوط الدقيقة.

طرق علاج أكسدة البشرة في الصيف

1- استخدام واقي الشمس يوميًا يعد واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 من أهم وسائل الوقاية، مع إعادة وضعه كل ساعتين عند التعرض المباشر للشمس.

2- الاعتماد على مضادات الأكسدة تساعد المنتجات التي تحتوي على فيتامين C أو فيتامين E أو النياسيناميد في مقاومة الجذور الحرة وتوحيد لون البشرة.

3- ترطيب البشرة باستمرار يساعد الترطيب على تقوية حاجز البشرة وتقليل تأثير الحرارة وأشعة الشمس عليها، لذلك ينصح باستخدام مرطب مناسب لنوع البشرة صباحًا ومساءً.

4- تقشير البشرة بلطف يمكن استخدام مقشر لطيف مرة أو مرتين أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، مع تجنب الإفراط في التقشير خلال الصيف.

5- شرب كميات كافية من الماء الحفاظ على ترطيب الجسم ينعكس بشكل مباشر على نضارة البشرة ويقلل من الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

6- تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل التوت، والبرتقال، والكيوي، والطماطم، والجزر، والخضراوات الورقية، فهي تدعم صحة الجلد وتحارب الإجهاد التأكسدي.

7- تجنب التعرض للشمس وقت الذروة يفضل تقليل التعرض للشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا، مع ارتداء قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.

متى يجب زيارة طبيب الجلدية؟

إذا استمر اسمرار البشرة أو ظهرت بقع داكنة لا تتحسن مع العناية المنزلية، أو صاحبها حكة أو التهاب، فمن الأفضل مراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب، والذي قد يشمل كريمات تفتيح طبية أو إجراءات مثل التقشير الكيميائي أو العلاج بالليزر وفقًا للحالة.

 العناية اليومية بالبشرة والالتزام بواقي الشمس والترطيب هي أفضل وسيلة للوقاية من أكسدة البشرة والحفاظ على مظهر صحي ومشرق طوال فصل الصيف.

البشرة أكسدة البشرة علاج أكسدة البشرة

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