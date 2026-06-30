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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس العالم 2026

المغرب وكندا
المغرب وكندا
رباب الهواري

اكتملت أولى مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة ألفين وستة وعشرين، عقب انتهاء أربع مباريات من منافسات دور الاثنين والثلاثين، والتي تتواصل حتى يوم السبت المقبل، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.


ونجح منتخب المغرب في حجز بطاقة العبور إلى دور الستة عشر بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب هولندا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي وكذلك الشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل منتخب، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مونتيري.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تبادل المنتخبان السيطرة وصناعة الفرص، قبل أن يحسم التعادل نتيجة المواجهة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي، الذي أظهر لاعبوه ثباتًا كبيرًا في تنفيذ الركلات، ليحققوا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المغربي مشواره الناجح في البطولة، مؤكدًا قدرته على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى، بعدما تجاوز عقبة قوية تمثلت في المنتخب الهولندي، ليواصل حلمه في الذهاب بعيدًا خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

وسيواجه منتخب المغرب في دور الستة عشر منتخب كندا، الذي كان أول المتأهلين إلى هذا الدور بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت ضمن افتتاح منافسات دور الاثنين والثلاثين، ليضرب المنتخبان موعدًا مرتقبًا في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى مواصلة مشواره نحو الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة المغرب وكندا يوم السبت الموافق الرابع من يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين منتخبين قدما مستويات مميزة خلال البطولة، ويأمل كل منهما في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب العالمي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المغربي أمام هولندا، في حين يتطلع المنتخب الكندي إلى استثمار معنوياته المرتفعة بعد انتصاره الصعب على جنوب أفريقيا، مما يزيد من قوة وإثارة المواجهة المنتظرة.

المغرب كأس العالم اخبار الرياضة كوره عالمية

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