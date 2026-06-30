محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في التجمع الخامس.. الأحد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 13986 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2013، وحتي 6 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس عشر إلى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الخامس عشر وحتي الثاني والعشرين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.