برلمانية تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق لكبح جماح زيادة الأسعار

أكدت النائبة بثينة أبوزيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة العلاوات والحوافز، أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة وفاعلة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للعلاوات والزيادات المقررة للعاملين.



وشددت “ أبو زيد” على أن الهدف من إقرار العلاوات لا يقتصر على زيادة الأجور، وإنما يمتد إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدة أن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار قد يؤدي إلى تآكل أثر تلك الزيادات ويُفقدها الغاية المرجوة منها.

تكثيف الرقابة على الأسواق



وأضافت عضو النواب أن المواطن يجب أن يشعر بانعكاس هذه الزيادات على حياته اليومية وقدرته الشرائية، بما يسهم في دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، داعية الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر على استقرار الأسعار.