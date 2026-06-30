سعر الريال السعودي والدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

يستعرض موقع صدى البلد أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 30 يونيو، حيث ترتفع عمليات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم وسعر الدينار الكويتي وسعر الدرهم الإماراتي باعتبارهم الأكثر بحثاً وطلباً في مختلف البنوك والعمليات المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.08 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.11 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.06 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 155.39 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



تداول سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 156.35 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية



سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 155.30 جنيه للشراء و161.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 157.50 جنيه للشراء و160.21 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي



سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 159.95 جنيه للشراء، و160.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي



فيما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 157.59 جنيه للشراء و161.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول



فيما سجل سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول عند مستوى 158.20 جنيه للشراء و160.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك إتش إس بي سي



وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي 159.98 جنيه للشراء و160.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.39 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر



سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.39 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.41 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 13.38 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.