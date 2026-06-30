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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم 30 يونيو.. محمد صلاح يغلق أعظم فصوله مع ليفربول بعد 9 سنوات من المجد

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يُسدل الستار، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ اللاعبين العرب داخل الملاعب الأوروبية، بعدما تنتهي رسميًا رحلة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، ليغادر "أنفيلد" بعد تسعة مواسم صنع خلالها تاريخًا استثنائيًا مع النادي الإنجليزي.

منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، لم يكن صلاح مجرد لاعب مؤثر، بل تحول إلى أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وفرض نفسه كأحد أفضل لاعبي العالم.

وخلال مسيرته مع "الريدز"، شارك قائد منتخب مصر في 442 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 257 هدفًا، وقدم 123 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 380 مساهمة، وهي أرقام وضعته بين أبرز نجوم تاريخ النادي.

وعاش صلاح الجزء الأكبر من رحلته تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل أن يواصل تألقه في آخر موسمين مع الهولندي آرني سلوت، محافظًا على مكانته كإحدى أهم ركائز الفريق.

وكان للنجم المصري دور بارز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، الأولى عام 2020 بعد غياب دام ثلاثة عقود، والثانية في موسم 2024-2025، الذي أنهاه هدافًا للمسابقة برصيد 29 هدفًا، كما ساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 2019، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، والدرع الخيرية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وعلى الصعيد الفردي، رسخ صلاح اسمه بين عظماء الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح أول لاعب يفوز بجائزة هداف المسابقة أربع مرات، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تييري هنري، حيث توج باللقب في مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2021-2022، و2024-2025.

كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين، واختير أفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين ثلاث مرات، وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات، إضافة إلى تتويجه خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في ليفربول.

وعند إسدال الستار على مشواره مع النادي، يحتل صلاح المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 257 هدفًا، خلف إيان راش وروجر هانت، كما أصبح الهداف الأجنبي الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 193 هدفًا، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ.

ورغم انتهاء مشواره مع ليفربول، يبقى ما حققه محمد صلاح أكبر من مجرد بطولات أو أرقام، بعدما أصبح أحد أبرز سفراء الكرة العربية في أوروبا، وواحدًا من اللاعبين الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

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