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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. كوت ديفوار تطرح فرصًا استثمارية جديدة أمام الشركات المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحثت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مع وزير الموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار، سيدي توري، فرص التعاون في تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن والاستزراع السمكي، بما يعزز التكامل الاقتصادي المصري الأفريقي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد باتحاد الصناعات المصرية، بدعوة من لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وبحضور السفير الإيفواري بالقاهرة ألبرت جي دول، والدكتور محمد الشافعي مستشار مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لقطاع اللحوم والدواجن والأسماك والأعلاف، والدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب وفد من الحكومة والقطاع الخاص في كوت ديفوار. 

شراكات واستثمارات جديدة

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة الإيفوارية، وتشجيع إقامة شراكات واستثمارات متبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية.

وأكد الوزير الإيفواري أن كوت ديفوار تمثل بوابة استراتيجية لأسواق غرب ووسط أفريقيا، ما يجعلها وجهة واعدة للاستثمارات المصرية، مشيرًا إلى تحقيق بلاده معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 7% سنويًا، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستثمار وتضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خطط للاكتفاء الذاتي

وأوضح توري أن الحكومة الإيفوارية تنفذ خطة طموحة تستهدف تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص ليشكل نحو 80% من الاستثمارات المستهدفة، مع التركيز على تطوير قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية وتحسين الإنتاجية وإعادة تفعيل نظم الانتفاع والاستثمار.

وأشار إلى أن مستهدفات بلاده تشمل رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من اللحوم إلى 80%، والأسماك إلى 70%، إلى جانب زيادة الاكتفاء الذاتي من الألبان إلى 50%، بما يعزز القيمة المضافة لهذه القطاعات الحيوية. 

خبرات مصرية متقدمة

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي استعداد غرفة الصناعات الغذائية لتقديم خبراتها ودعم المشروعات التي تستهدفها الحكومة الإيفوارية في مجالات الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، بما يحقق التنمية الاقتصادية المشتركة ويرفع القيمة المضافة للموارد الزراعية والغذائية.

وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بنسبة تقارب 99%، بفضل تكامل حلقات الصناعة التي تشمل مزارع التربية والتسمين ومصانع الأعلاف والمعامل، إلى جانب دعم الدولة لصناعة الأعلاف وتعزيز تنافسية القطاع.

أرقام قطاع الدواجن

وأضاف الشافعي أن قطاع الدواجن المصري يمثل نحو ربع إنتاج الدول العربية، بإنتاج سنوي يتراوح بين 16 و17 مليار بيضة، ونحو 1.7 مليار طائر، بإجمالي إنتاج يبلغ نحو 2.6 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن استثمارات القطاع تتجاوز 200 مليار جنيه، ويوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل، فيما تضم غرفة الصناعات الغذائية أكثر من 5000 شركة تعمل في تصنيع اللحوم والدواجن.

تطوير الصناعات الغذائية

وخلال اللقاء، استعرضت الغرفة دورها في تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتبارها إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، حيث تمثل أكثر من 30 ألف عضو وشركة مسجلة من المنشآت الغذائية، وتعمل على رفع تنافسية القطاع ودعم التنمية الصناعية.

وفيما يتعلق بصناعة الأعلاف، أوضح الشافعي أن الغرفة تتبنى مبادرة للاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية في إنتاج أعلاف غير تقليدية بالتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية، مستفيدة من نحو 50 مليون طن من المخلفات الزراعية و30 مليون طن من النواتج الثانوية للتصنيع الغذائي سنويًا.

تعاون بالاستزراع السمكي

وأكد الدكتور هاني المنشاوي وجود فرص كبيرة للتعاون مع كوت ديفوار في نقل التجربة المصرية بمجال الاستزراع السمكي وتبادل الخبرات في تصنيع وتصدير المنتجات السمكية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنويًا، بما يحقق الاكتفاء الذاتي.

مبادرة للتكامل الأفريقي

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إطلاق مبادرة مشتركة بين اتحاد الصناعات المصرية وسفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، لتحديد أولويات التعاون وتبادل الخبرات وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات وشراكات واستثمارات فعلية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

الصناعة اللحوم والدواجن الصناعات الغذائية

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