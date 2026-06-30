غارة إسرائيلية على بلدة بجنوب لبنان ومسيّراته تلقي قنابل صوتية على بلدتين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة على بلدة ديرسريان في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثا التابعة لقضاء بنت جبيل، مشيرة إلى أن الحادثة لم تسفر عن وقوع أي إصابات.

وأضافت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية أخرى ألقت قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان.