النائب سيد عبد الجليل: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وأطلقت مسيرة الجمهورية الجديدة

أكد النائب سيد عبد الجليل أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ مصر، باعتبارها ملحمة شعبية جسدت إرادة المصريين في الدفاع عن هويتهم الوطنية والحفاظ على استقرار الدولة.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز في تلك اللحظة التاريخية إلى إرادة الجماهير، متخذًا قرارًا شجاعًا أسهم في إنقاذ الوطن من الانهيار، وإعادته إلى مسار الاستقرار والبناء، مؤكدًا أن الثورة كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.



وأضاف النائب سيد عبد الجليل أن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات قومية وإنجازات تنموية هو ثمرة مباشرة لثورة 30 يونيو، التي أعادت للدولة قوتها ومكانتها، ورسخت دعائم الأمن والاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، وجه النائب التهنئة إلى القيادة السياسية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتلاحمهم ستظل صمام الأمان لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإنجاز.