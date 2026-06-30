محافظ شمال سيناء يبحث مع وفد إماراتي الجهود الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

بحث محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع وفد إماراتا من عملية "الفارس الشهم 3" التنسيق والمتابعة المستمرة للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة للأشقاء في قطاع غزة.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم/الثلاثاء/- حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة بما يضمن انتظام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر المحافظة.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتيسير أعمال الوفد في إطار مهامه المتعلقة بإغاثة قطاع غزة.