وزير خارجية باكستان يعرب عن بالغ حزنه إزاء حادث "لاهور" ويقدم تعازيه لأسر الضحايا

أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، عن بالغ حزنه إزاء الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الواقع في شمال شرق البلاد، والذي أودى بحياة 14 طفلاً.

وكتب دار، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "أتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وأدعو الله أن يرحم أرواحهم وأن يشفي الجرحى شفاءً عاجلاً".

وأعلنت الشرطة الباكستانية اليوم مصرع 14 طفلا على الأقل عقب انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور، حيث كان يتواجد نحو 20 إلى 25 طفلا ومعلمة.

وتمكنت فرق الإنقاذ، التي تواصل عملها حتى الآن في موقع الحادث، من انتشال حوالي ستة أطفال من تحت الأنقاض.