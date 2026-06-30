كأس العالم | احتفال أسطوري.. النرويج تحتفل مع جماهيرها بعد عبور كوت ديفوار

احتفل منتخب النرويج بطريقة مميزة مع جماهيره عقب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار، في مشهد خطف الأنظار داخل الملعب.

وعقب صافرة النهاية، توجه لاعبو المنتخب النرويجي إلى المدرجات للاحتفال مع الجماهير، قبل أن يجلسوا جميعًا على أرضية الملعب في لقطة جماعية، مرددين الأهازيج الشهيرة مع المشجعين في أجواء حماسية عكست فرحة التأهل التاريخي.

وشهد الاحتفال مشاركة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، الذين تفاعلوا مع الجماهير في أحد أبرز مشاهد البطولة حتى الآن، وسط تصفيق وهتافات متواصلة احتفاءً بالإنجاز.

ويأتي هذا الاحتفال بعد نجاح النرويج في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، لتواصل مشوارها في كأس العالم 2026، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق إنجاز جديد في البطولة العالمية.