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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل يشرح كيف تحولت البؤر الاستيطانية إلى واقع على الأرض

السفير عاطف سالم
السفير عاطف سالم

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن البؤر الاستيطانية، بشكل عام، بدأت خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، ففي خطاب ألقاه أمام حزب “الليكود” عام 1998، وكان يسعى حينها إلى عرقلة تنفيذ اتفاق “واي بلانتيشن”، دعا الشباب الإسرائيلي إلى الصعود إلى قمم التلال وإقامة وجود دائم عليها لفرض أمر واقع في تلك المناطق. ومن هنا ظهر ما عُرف باسم “شبيبة التلال”.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، في برنامج "الشرق الأوسط" المذاع علىً قناة القاهرة الإخبارية، أن“شبيبة التلال” النواة الأساسية لإقامة البؤر الاستيطانية، ثم تفرعت منها مجموعات أخرى، من بينها جماعة “تدفيع الثمن”، إلى جانب مجموعات تنشط في منطقتي يهودا والسامرة، بحسب التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

أوضح أن هذه المجموعات تبنّت أفكارًا متطرفة وعنصرية، وكان معظم أفرادها يعيشون في تجمعات معزولة وبعيدًا عن أسرهم، ومع ذلك حصلوا على دعم وتمويل من جهات حكومية وأهلية داخل إسرائيل، كما أن جزءًا من هذا التمويل كان معفيًا من الضرائب.

وأشار إلى أنه حتى الآن، أقامت هذه المجموعات نحو 243 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، تتركز غالبيتها في المنطقة (ج)، من بينها نحو 37 بؤرة في منطقة الأغوار وشرق البحر الميت، إضافة إلى بؤر أخرى في محيط بيت لحم وشرق رام الله، ما أدى إلى فرض السيطرة على مساحات واسعة من تلك المناطق.

عاطف سالم السفير عاطف سالم شارون

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