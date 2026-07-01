تفاصيل ورشات الأطلس بمهرجان مراكش لدورة 2026

أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن فتح باب تقديم المشاريع للمشاركة في ورشات الأطلس، البرنامج المهني الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المبادرات الداعمة للمواهب السينمائية في المغرب والعالم العربي وإفريقيا، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة الثالثة والعشرين للمهرجان.



وتعد ورشات الأطلس التي أُطلقت سنة 2018، منصة متخصصة في مواكبة المشاريع السينمائية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث توفر للمخرجين والمنتجين المختارين برامج تأطير فني ومهني، إضافة إلى لقاءات مع خبراء دوليين ومنتجين ومبرمجين وموزعين، بما يعزز فرص إنجاز مشاريعهم ووصولها إلى الأسواق والمهرجانات العالمية.



وتندرج هذه المبادرة ضمن برامج الأطلس، وهي المظلة الجديدة التي تجمع مختلف المبادرات المهنية للمهرجان، بهدف دعم السينما المغربية والعربية والإفريقية، والمساهمة في تطوير منظومة الإنتاج السينمائي وخلق فضاءات للتكوين والتبادل والتعاون بين المهنيين.



ودعا المهرجان المخرجين والمنتجين إلى تقديم مشاريعهم ضمن الآجال المحددة، سواء تعلق الأمر بالأفلام في مرحلة التطوير أو الأفلام في مرحلة التصوير أو ما بعد الإنتاج، للاستفادة من برنامج يمتد على مراحل تجمع بين المواكبة الفنية، وسوق الإنتاج المشترك، وجلسات تقديم المشاريع، إلى جانب فرص المنافسة على جوائز مالية مخصصة لدعم استكمال الأعمال السينمائية.



ومن المقرر أن تُقام الدورة التاسعة لورشات الأطلس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 نوفمبر 2026، بالتزامن مع فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستنعقد من 20 إلى 28 نونبر 2026، لتؤكد مرة أخرى مكانة المهرجان كمنصة دولية تجمع بين الاحتفاء بالإبداع السينمائي ودعم صناعة الفيلم في المنطقة.