بصلاحيات واسعة | تطبيق OpenClaw يصل إلى تلك الهواتف

أعلنت شركة OpenClaw عن إطلاق تطبيقات مستقلة لأجهزة iOS وAndroid. وبهذه الخطوة، أصبح بإمكان المستخدمين الآن استخدام هواتفهم الذكية للتحدث مع المساعد الذكي ومنحه صلاحيات الوصول إلى مختلف مكونات الجهاز، بما في ذلك الكاميرا والشاشة والموقع والصور وجهات الاتصال والتقويم والتذكيرات.

تحولاً مفاجئاً

شهدت OpenClaw تحولاً مفاجئاً من لاعب ثانوي إلى لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي حالياً مشروع مفتوح المصدر تديره مؤسسة، وذلك بعد انضمام مؤسسها بيتر شتاينبرغر إلى OpenAI في وقت سابق من هذا العام. وتتولى مؤسسة OpenClaw نشر التطبيقات، على الرغم من أن إعلان تعيين شتاينبرجر أشار إلى أن OpenAI ستقدم شكلاً غير محدد من الدعم للمؤسسة.

كان الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء موضوعًا شائكًا للغاية في شركة آبل ، حيث تتسم عملية المراجعة الرسمية بالصرامة. وقد حظرت آبل العديد من أدوات الوكلاء بسبب مخاوف أوسع نطاقًا تتعلق بأمان ترميز Vibe. واضطر مستخدمو نظام iOS إلى استخدام تطبيقات الدردشة مثل تيليجرام أو واتساب للتواصل مع وكلائهم.