صراع مزدوج بين مبابي وميسي على صدارة هدافي مونديال ٢٠٢٦ ومطاردة عرش الهدافين التاريخيين

أشتعل الصراع على صدارة هدافي مونديال ٢٠٢٦ مابين النجم الفرنسي كيليان مبابي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل مبابي هدفين في فوز فرنسا على السويد بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، في دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو الجاري، ليتساوى مبابي مع ميسي برصيد ٦ أهداف في صدارة الهدافين ويأتي خلفهما المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند برصيد ٥ أهداف، ويأتي خلفه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والنجم الفرنسي عثمان ديمبلي برصيد ٤ أهداف.

وسوف يخوض ميسي مباراة دور الـ٣٢ أمام الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل، بينما خاض مبابي وديمبلي وفينيسيوس وهالاند دور الـ٣٢.

كما أصبح مبابي في منافسة مع ميسي على صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، حيث يحتل ميسي الصدارة برصيد ١٩ هدفًا، ويأتي خلفه مبابي بفارق هدف واحد فقط.