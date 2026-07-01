قمة مصر للأفضل تكرم طلعت مصطفى.. المجموعة في صدارة الشركات العقارية و"ذا سباين" أفضل مشروع من نوعه

رسخت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مكانتها كأكبر مطور عقاري في مصر وأحد أبرز الكيانات الاقتصادية بالمنطقة، بعدما توجت خلال فعاليات قمة مصر للأفضل 2026 بجائزتين من أهم جوائز القمة، إذ تصدرت قائمة أقوى 100 شركة في السوق المصرية، فيما حصد مشروعها الجديد "ذا سباين" جائزة أفضل مشروع عملاق جديد، في تأكيد جديد على نجاح استراتيجية المجموعة في الجمع بين الأداء المالي القوي والابتكار في تطوير المدن الذكية.

وجاء هذا التكريم خلال فعاليات القمة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات مجتمع الأعمال، حيث تكرم القمة سنويًا الشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، وفق معايير دقيقة تقيس قوة الأداء المالي، والقيمة السوقية، وحجم الأصول، ومعدلات النمو والربحية.

واستحقت مجموعة طلعت مصطفى صدارة قائمة أقوى 100 شركة مدرجة في البورصة المصرية بعدما واصلت تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية، مدعومة بمحفظة أراضٍ تعد من الأكبر في المنطقة، تمتد على مساحة 128 مليون متر مربع موزعة بين مصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، بما يعكس اتساع حجم أعمال المجموعة واستمرار توسعها الإقليمي.

وخلال عام 2025، سجلت المجموعة طفرة في مؤشرات أعمالها، بعدما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 42% ليصل إلى 18.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12.8 مليار جنيه في عام 2024، كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 46% لتبلغ 62.49 مليار جنيه، مقابل 42.6 مليار جنيه خلال العام السابق، في الوقت الذي حققت فيه مبيعات عقارية تاريخية بلغت 382 مليار جنيه، وهي من أعلى المبيعات التي تحققها شركة تطوير عقاري في السوق المصرية.

واستمرت وتيرة النمو خلال عام 2026، إذ أظهرت نتائج الربع الأول ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الأداء التشغيلي القوي للمجموعة.

بجانب ذلك تم تكريم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بجائزة ثانية لحصول مشروع "ذا سباين" على جائزة أفضل مشروع من نوعه، باعتباره أول مدينة معرفية وذكية متكاملة في العالم يتم تطويرها داخل مدينة "مدينتي"، باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 27 مليار دولار، وعلى مساحة 2.4 مليون متر مربع.

واستندت لجنة التحكيم في منح الجائزة إلى ما يقدمه المشروع من نموذج عمراني متكامل يجمع بين الاستدامة البيئية، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والمرونة في التصميم الحضري، إلى جانب التكامل التكنولوجي باعتباره أول مدينة إدراكية تدار بالكامل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دوره في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بما يجعله أحد أبرز نماذج المدن الذكية عالميًا.

وتسلم الدكتور أيمن زهران، الرئيس التنفيذي للتسويق بالمجموعة، جائزتي التكريم نيابة عن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، وذلك خلال الاحتفال الذي شهد مشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الدولة ورؤساء المؤسسات الاقتصادية.

ويعكس هذا التكريم المسيرة التي بنتها مجموعة طلعت مصطفى على مدار عقود، والتي أثمرت عن تطوير مشروعات عمرانية أصبحت علامات بارزة في السوق العقارية، من بينها مدينة الرحاب، أول مدينة سكنية متكاملة الخدمات يطورها القطاع الخاص، ومدينتي، ومشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نور، أول مدينة ذكية متكاملة في كابيتال جاردنز، إضافة إلى مشروع "ساوث ميد" في مصر ومشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، بما يؤكد قدرة المجموعة على تقديم نماذج عمرانية متطورة تلبي متطلبات المستقبل.