قبل ساعات من امتحانات الثانوية.. وفاة طالبة بمدرسة الرافعي بطنطا عقب صراع مع المرض

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، واقعة وفاة عروسة الجنة ملك أحمد العطار، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الرافعي الثانوية، عقب صراع مع المرض اللعين.

صراع مع المرض

وكانت الطالبة الراحلة استمرت لأكثر من 5 سنوات متواصلة في رحلة علاج كبيرة بعدد من المستشفيات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ساعات من استكمال امتحانات الثانوية العامة.

وفاة طالبة ثانوية عامة

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عبر جروبات السوشيال ميديا دعوات الرحمة والمغفرة للفقيدة ونشر صورها سعيا لإقامة الصدقات الجارية.



دعوات وصدقات جارية

جدير بالذكر أن الطالبة الراحلة اتسمت بحسن الخلق وعلاقاتها الطيبة بزميلاتها وزملائها طوال فترة حياتها ودراستها.