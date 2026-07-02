فى ذكراه.. قصة لقاء الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ومناصرته للقضية الفلسطينية

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب والملحن الشيخ إمام، والمُلقب بحنجرة مصر الثورية، والذي قدم مع الشاعر أحمد فؤاد نجم العديد من الأعمال الغنائية الشهيرة.

وُلد إمام محمد أحمد عيسى يوم 2 يوليو عام 1918، في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة. وأصيب في السنة الأولى من عمره بالرمد الحبيبي وفقد بصره.

قضى إمام طفولته في حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد القادر ندا، حيث رغّب والده أن يصبح ابنه من كبار المشايخ، أما والدته فكانت النبع الذي ارتوى منه الحنان وعوضه فقد بصره.

احتراف الموسيقى

خلال إحدى زياراته لحي الغورية قابل مجموعة من أهالي قريته فأقام معهم وامتهن الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم، وكسائر أحداث حياته التي شكلتها الصدفة التقى الشيخ إمام بالشيخ درويش الحريري أحد كبار علماء الموسيقى، وأعجب به الشيخ الحريري بمجرد سماع صوته، وتولى تعليمه الموسيقى، حيث اصطحبه في جلسات الإنشاد والطرب، فذاع صيته وتعرف على كبار المطربين والمقرئين.

إمام مع الشيخ زكريا أحمد

فى منتصف الثلاثينيات كان الشيخ إمام قد تعرف على الشيخ زكريا أحمد عن طريق الشيخ درويش الحريري، فلزمه واستعان به الشيخ زكريا في حفظ الألحان الجديدة واكتشاف نقاط الضعف بها؛ فاستمر معه إمام، وكان يحفظ ألحانه لأم كلثوم قبل أن تغنيها؛ فقرر الشيخ زكريا الاستغناء عن الشيخ إمام.

قرر الشيخ إمام تعلم العزف على العود، وبالفعل تعلم على يد كامل الحمصاني، وبدأ الشيخ إمام يفكر في التلحين حتى أنه ألف كلمات ولحنها.

اللقاء بين إمام ونجم

انتشرت قصائد نجم بعد عام ١٩٦٧ والتي لحنها وغناها الشيخ إمام داخل مصر وخارجها، واختلف حولها الناس بين مؤيدين ومعارضين، حيث سمحت الدولة للشيخ وفرقته بتنظيم حفل في نقابة الصحفيين وفتحت لهم أبواب الإذاعة والتليفزيون.

رحلة فرنسا والخلافات

في منتصف الثمانينيات تلقى الشيخ إمام دعوة من وزارة الثقافة الفرنسية لإحياء بعض الحفلات في فرنسا، ولاقت حفلاته نجاحًا كبيرًا، وبدأ في السفر في جولة بالدول العربية والأوروبية لإقامة حفلات غنائية لاقت كلها نجاحات عظيمة، وبدأت الخلافات في هذه الفترة تدب بين ثلاثى الفرقة الشيخ إمام ونجم ومحمد علي عازف الإيقاع، لم تنته إلا قبل وفاة الشيخ إمام بفترة قصيرة.

ناصر الشيخ إمام القضية الفلسطينية وغنى لها العديد من الأناشيد منها «يا فلسطينية» و«فلسطين دولة بناها الكفاح» وغيرها.

تُوفي الشيخ إمام في 7 يونيو عام 1995 عن عمرٍ ناهز 76 عامًا.