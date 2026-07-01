روته يشيد بدور ألمانيا في تعزيز القدرات الدفاعية للحلف قبيل قمة أنقرة الأسبوع المقبل

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم /الأربعاء/ بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تعزيز قدرات الحلف الدفاعية ودعم أوكرانيا، وذلك خلال زيارة إلى (برلين) أجرى خلالها مباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، قبيل قمة الناتو المقررة في (أنقرة) الأسبوع المقبل.

وشارك روته، خلال الزيارة، في اجتماع للحكومة الألمانية، في خطوة تعد الأولى من نوعها لأمين عام للناتو في التاريخ الحديث، قبل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع ميرتس وبيستوريوس.

وقال روته، عقب الاجتماع، إن "ألمانيا تقود وتنجز"، مضيفًا أن قمة الناتو في (أنقرة) ستكون بدورها "قمة إنجاز" تركز على زيادة الإنفاق الدفاعي، ورفع الإنتاج العسكري، ومواصلة الدعم القوي لأوكرانيا.

وأشاد الأمين العام للناتو بالاستثمارات الدفاعية الألمانية، واصفًا إياها بأنها "إنجاز استثنائي"، كما نوه بمساهمات برلين في الحلف، ومن بينها نشر لواء مدرع ألماني بشكل دائم في ليتوانيا، وتولي الفيلق الألماني-الهولندي الأول مسؤولية القيادة التكتيكية لقوات الناتو البرية في إستونيا ولاتفيا.

وأكد أن الناتو سيظل تحالفًا عبر أطلسيًا، لكنه شدد على الحاجة إلى إعادة التوازن داخله بصورة أفضل، مشيرًا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يتحملون مسؤولية أكبر في الدفاع التقليدي عن أوروبا، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

كما أبرز روته الدور الألماني في دعم أوكرانيا، واصفًا ألمانيا بأنها أقوى داعم أوروبي لكييف، مشيدًا في الوقت نفسه بقدراتها الصناعية، وداعيًا الصناعات الدفاعية في دول الحلف إلى فتح خطوط إنتاج جديدة، وتوسيع سلاسل الإمداد، وتسريع تسليم المعدات المطلوبة لتعزيز الأمن الجماعي.

وقبل مغادرته برلين، شدد الأمين العام للناتو على أهمية الرابطة عبر الأطلسي، مؤكدًا أن ألمانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية كانت دائمًا "أقوى معًا" داخل الحلف.