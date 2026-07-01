شاهد.. أول صورة لـ أحمد السعدني وزوجته من شهر العسل

شاركت الكاتبة ميرنا الهلباوي جمهورها أحدث صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر الثنائي في أجواء عفوية، حيث بدت بينهما حالة من الانسجام، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وانهالت تعليقاتهم متمنين لهما السعادة.



وكان أحمد السعدني قد أعلن زواجه من ميرنا الهلباوي عبر حسابه على موقع إنستجرام، من خلال نشر صورة من حفل الزفاف، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: "تزوجنا"، لتنهمر بعدها رسائل التهنئة من نجوم الفن والجمهور.



وتصدر الفنان أحمد السعدني قوائم البحث على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع من حفل زفافه على الكاتبة وصانعة المحتوى ميرنا الهلباوي، في واحدة من أكثر المناسبات الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية.

وحظي الحفل بتفاعل واسع، حيث تداول رواد مواقع التواصل صور العروسين، مع إشادة كبيرة بإطلالة ميرنا الهلباوي الهادئة والأنيقة، إلى جانب الظهور الكلاسيكي للفنان أحمد السعدني، وسط أمنيات لهما بحياة زوجية سعيدة.



