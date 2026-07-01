قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنا في عزلة.. وزير الخارجية يكشف كيف تغير وضع مصر على الساحة الدولية
حقوقي فلسطيني: مصر تقف سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية
نيويورك تايمز: خلاف سعودي أمريكي غير مسبوق يربك حسابات الشرق الأوسط
لم تصل لتكلفة التشغيل.. السكك الحديد تعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات
البرتغالي سانتوس الأقرب لتدريب الزمالك .. مهيب عبدالهادي يكشف
بشرى للمواطنين.. خصم 50% على تذاكر مونوريل شرق النيل لمدة 3 أيام
عيار 21 يسجل 5750 جنيها.. أسعار الذهب الآن
حرارة رطبة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس الكاملة ليوم الخميس
حملة رئيس الوزراء تتسع.. العراق: ملاحقة مسئولين وبرلمانيين في أكبر تحرك ضد الفساد | تقرير
زيادة بقيمة 40 جنيها.. سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن
رئيس السكك الحديدية: الهيئة تعرضت لعمليات تخريب ممنهجة
النائب محمد أبوالعينين: مصر رسخت مكانتها الدولية بمواقفها الثابتة ودورها في دعم استقرار المنطقة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفود أمريكية وإيرانية تصل الدوحة.. هل تنجح أول محادثات فنية بعد وقف التصعيد العسكري؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، في خطوة تمثل أول اختبار عملي للمسار الدبلوماسي بعد التهدئة الأخيرة بين واشنطن وطهران عقب تبادل الضربات العسكرية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد وإعادة تثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تسفر عنه هذه الجولة من المحادثات الحساسة.

ومنذ منتصف يونيو، دخلت الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات يفترض أن تستمر لمدة 60 يوماً قابلة للتجديد، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو بوساطة قطرية وباكستانية، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وجاءت هذه المحادثات بعد موجة تصعيد خطيرة شملت تبادل هجمات بين الطرفين على خلفية التوتر بشأن مضيق هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، الثلاثاء، إرسال وفود إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

وتتضمن المذكرة عدة بنود رئيسية، أبرزها وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال المهلة المحددة.

وقال دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يجرون في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين.

وأوضح أن هذه الاجتماعات تُعقد على مستوى منخفض، وتركز بشكل أساسي على التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أنها تستند إلى التقدم الذي تحقق خلال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا.

وفي واشنطن، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في مسار المفاوضات، مؤكداً أن الاجتماعات بين الجانبين تسير بشكل إيجابي.

وقال ترامب إن نزع السلاح النووي الإيراني “يسير على نحو جيد”، مضيفاً أن الاجتماعات كانت “جيدة للغاية”، ومشيراً إلى أن واشنطن تراقب التطورات عن كثب. كما شدد على أن الضربات العسكرية الأميركية كانت قوية، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود تفاهمات متقدمة مع طهران.

صعوبات التنفيذ وتعقيدات المشهد

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحاول الأطراف إظهارها، لا تزال تحديات التنفيذ قائمة، خاصة في ظل هشاشة التفاهمات الأمنية واستمرار حالة انعدام الثقة بين الطرفين.

وعلى مستوى التمثيل، أكد الدبلوماسي أن الموفدين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف لن يشاركا في هذه الجولة من المحادثات الفنية، ما يعكس الطابع التقني المحدود لهذه الاجتماعات.

وكان كوشنر وويتكوف قد التقيا، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقش الجانبان آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مع التأكيد على أهمية تثبيت التهدئة والحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقراره.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني إلى الدوحة سيرأسه نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، لكنه شدد على أن “أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة لن تُعقد على أي مستوى”.

ويعكس هذا التصريح استمرار التباين في الخطاب السياسي الإيراني، رغم الانخراط غير المباشر في المحادثات عبر الوسطاء.

ورغم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فإن التوتر عاد للظهور مجدداً خلال الأيام الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، على خلفية هجمات نُسبت إلى إيران واستهدفت سفناً أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

الدوحة مسؤولين أميركيين وإيرانيين واشنطن وطهران الولايات المتحدة وإيران مضيق هرمز وفود أمريكية وإيرانية تصل الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود

الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود لاعب اليد لتدعيم مركز الجناح الأيسر

الاهلي

أحمد حسن: الأهلي يدعم 5 مراكز في الموسم الجديد

هاري كين

لا داعي للقلق في وجود كين.. هاري يعيد تقدم منتخب إنجلترا في دقائق معدودة أمام الكونغو

بالصور

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فيديو

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد