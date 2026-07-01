وزارة الطيران تستعرض حصاد إنجازاتها في إطار «رؤية مصر 2030»

استعرضت وزارة الطيران، إنجازاتها في أحدث إحصاء ضمن "رؤية مصر 2030 واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة" ، وجهود وزارة الطيران المدني المتواصلة لتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة الطيران المدنى بمصر. وأكدت وزارة الطيران المدني - في عرض إحصائي اليوم الأربعاء - منجزات الوزارة، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 محطات بارزة في مسيرة التطوير، والتي عكست جهود عمل متواصلة في مختلف القطاعات.

كا استعرض الحصاد، أبرز ما تحقق خلال الأشهر الستة الماضية، في قراءة موجزة لأهم المحطات التي شكّلت ملامح هذه المرحلة.

وتحت عنوان: 187 شركة طيران تتعامل مع مصر للطيران للخدمات الأرضية وتوسعات بالأسواق الحرة، كشفت وزارة الطيران عن إنجازات 3 قطاعات، حيث طورت مصر للطيران للخدمات الجوية مطابخها وفق المعايير العالمية ومكنت الأنظمة إلكترونياً.

وزادت الخدمات الأرضية أسطولها بـ 56 وحدة حديثة لتصل قاعدة عملائها إلى 187 شركة طيران.

وفي الأسواق الحرة، تم تطوير مبنى البرج وافتتاح أسواق جديدة بمطاري الغردقة والقاهرة 3، مع طرح منتجات ذات قيمة مضافة.

وتحت عنوان « مصر للطيران تستلم 7 طائرات جديدة وتستهدف 200 طائرة بحلول 2040»، أعلنت وزارة الطيران المدني، عن تسلم مصر للطيران، 4 طائرات Airbus A350 و3 طائرات Boeing 737 MAX8 خلال النصف الأول من 2026، ضمن صفقة 34 طائرة، مشيرة إلى أن خطة التحديث تهدف لرفع الكفاءة وخفض التكاليف، مع التوسع في شبكة الخطوط بافتتاح رحلات إلى شيكاغو، لوس أنجلوس، وفينيسيا، كما أنها تستهدف الشركة الوصول إلى 125 طائرة في 2031، و200 طائرة بحلول 2040.

وتحت عنوان: Air Cairo ترفع أسطولها إلى 134 طائرة وتشغل 82 وجهة دولية بحلول 2034، أعلنت وزارة الطيران المدني بقيادة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن شركة Air Cairo لديها بالفعل خطة توسع طموحة ضمن رؤية مصر 2030، تستهدف رفع الأسطول من 80 طائرة في 2029 إلى 134 طائرة في 2034 منها 14 طائرة عريضة البدن، وتشمل الخطة تشغيل 9 وجهات داخلية و82 وجهة دولية، مع فتح خطوط جديدة في أثينا وأوروبا وأفريقيا، وتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري للوجهات الدولية.

رفع كفاءة 12 مطاراً مصرياً وإنشاء مركز لإدارة الأزمات



و استعرضت وزارة الطيران المدني بقيادة الدكتور سامح الحفني، حصاد 13 عاماً في تطوير المطارات، حيث شمل التطوير رفع كفاءة مدرج مطار سانت كاترين، وتحديث أنظمة السفر بمطار شرم الشيخ، ونظام ذكي لمواقف السيارات بالغردقة، وبوابات بيومترية بسفنكس والإسكندرية، كما شمل مبنى ركاب جديد بالعلمين، وتشغيل تجريبي لمطار العريش بطاقة 600 راكب/ساعة، مع تطوير مركز العمليات الرئيسي لإدارة الأزمات.

مطار القاهرة الأول إفريقيا

كما أعلنت وزارة الطيران المدني إحتفاظ مطار القاهرة الدولي بصدارة المطارات الأفريقية الأكثر ازدحاماً يونيو 2026 وفق تصنيف OAG.ط، وشمل التطوير تركيب 32 بوابة إلكترونية E-Gates، وإنشاء مبنى ركاب رقم 4 بطاقة 70 مليون راكب، وتشغيل أول مساعد افتراضي «مريم».