لأول مرة.. البعد الرابع مع رانيا هاشم من داخل الأكاديمية العسكرية المصرية

تعرض الإعلامية رانيا هاشم حلقة خاصة من برنامج “البعد الرابع” تُذاع لأول مرة من داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، لتكشف للمشاهدين تفاصيل الحياة اليومية لطلبة الأكاديمية، وتجيب عن سؤال يشغل الكثيرين: لماذا تتغير شخصية الطالب 180 درجة بمجرد التحاقه بهذا الصرح الوطني العظيم؟

وتأخذ الحلقة المشاهدين في جولة حصرية تمتد ليوم كامل داخل الأكاديمية، تبدأ من الساعة الرابعة فجراً، موعد استيقاظ الطلبة، مروراً ببرامج الإعداد البدني والتدريبات العسكرية والانضباط اليومي، وصولاً إلى المحاضرات العلمية والدراسية والأنشطة المختلفة التي تسهم في بناء شخصية الطالب على المستويات البدنية والفكرية والنفسية.

وتسلط الحلقة الضوء على منظومة التأهيل الشاملة التي تنتهجها الأكاديمية العسكرية المصرية لإعداد كوادر تمتلك الانضباط والالتزام وروح المسؤولية، بما يعكس فلسفة المؤسسة في صناعة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

الصرح الوطني العريق

وبهذا تمنح الحلقة الجمهور فرصة نادرة للتعرف عن قرب على طبيعة الحياة داخل هذا الصرح الوطني العريق.