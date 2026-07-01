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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«شريحة الطفل» تدخل الخدمة رسميًا في مصر.. القومي للاتصالات يعلن التفاصيل الكاملة والخدمة مجانية حاليًا

شريحة الطفل
شريحة الطفل
رحمة سمير

أعلن المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تشغيل خدمة «شريحة الطفل» رسميًا اعتبارًا من اليوم الأول من يوليو، مؤكدًا أنها أصبحت متاحة عبر شركات المحمول الأربع، في خطوة تستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال وحمايتهم من المحتوى غير الملائم.

الخدمة أصبحت متاحة في جميع شركات المحمول

أكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخدمة أصبحت متوفرة لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، ويمكن للمواطنين الاشتراك فيها من خلال تطبيقات الشركات أو بالتوجه إلى أي فرع من فروعها.

وأوضح أن الجهاز كان قد تعهد بإطلاق الخدمة مع بداية شهر يوليو، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.

خدمتان جديدتان لحماية الأطفال

كشف المهندس محمد إبراهيم أن الخدمة تتضمن خيارين مختلفين يمكن لولي الأمر الاختيار بينهما وفقًا لاحتياجاته.

خدمة «اطمن»

تتيح هذه الخدمة حجب المحتوى غير المناسب للأطفال، بما يشمل:

المواقع غير الملائمة.

المحتوى العنيف.

البرمجيات الخبيثة.

بعض الألعاب والتطبيقات غير المناسبة للفئات العمرية الصغيرة.

تقييد محركات البحث عن المحتوى الضار.

خدمة «اطمن على الآخر»

وتوفر جميع مزايا خدمة «اطمن»، بالإضافة إلى:

تقييد تطبيقات التواصل الاجتماعي بالكامل.

وأشار إلى أن الهدف هو منح أولياء الأمور أكثر من مستوى للحماية حسب رغبتهم.

هل تحتاج إلى استخراج شريحة جديدة؟

أكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الاشتراك لا يتطلب تغيير الشريحة أو الرقم الحالي.

وأوضح أن ولي الأمر يستطيع إضافة الخدمة مباشرة إلى الخط الموجود بالفعل لدى الطفل، دون الحاجة لاستخراج شريحة جديدة.

الخدمة مجانية في المرحلة الأولى

وأشار إلى أن الخدمة تُقدم حاليًا بشكل مجاني خلال فترة تجريبية، موضحًا أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو إتاحة الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وضمان كفاءة تشغيلها.

وأضاف أن الجهاز لا يركز حاليًا على فرض رسوم، وإنما على نشر الخدمة والاستفادة منها.

ولي الأمر هو صاحب القرار

أكد المهندس محمد إبراهيم أن تحديد الفئة العمرية المناسبة لا يتم بشكل إلزامي، وإنما يترك الأمر بالكامل لولي الأمر.

وأوضح أن الأب أو الأم يمكنهما اختيار مستوى الحماية المناسب لكل طفل، سواء باستخدام خدمة «اطمن» أو «اطمن على الآخر»، بحسب احتياجات كل حالة.

ماذا يحدث عند تحميل التطبيقات؟

أوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الطفل سيظل قادرًا على تحميل التطبيقات بشكل طبيعي، إلا أن التطبيقات أو المحتوى الذي يصنف على أنه غير مناسب للأطفال سيتم تقييده أو حجبه تلقائيًا.

وأشار إلى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي سيتم تقييدها بالكامل في حالة الاشتراك بخدمة «اطمن على الآخر»، بينما يتم حجب المواقع والمحتوى غير الملائم وفقًا لأنظمة الحماية المعتمدة.

الخدمة لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية

وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخدمة أصبحت مطبقة بالفعل ولا ترتبط بانتظار أي تعديلات تشريعية أو مناقشات برلمانية، حيث يمكن لأي مواطن الاستفادة منها فورًا من خلال شركات المحمول.

https://web.facebook.com/reel/898063612631835 

«شريحة الطفل حماية_الطفل الاتصالات الإنترنت خدمة_مجانية

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