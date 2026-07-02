قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة منتخب مصر واستراليا في كأس العالم والقنوات الناقلة
جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش لمواجهة مع المقاومة.. وهذا لن يحدث
ارتفاع ضحايا فيروس «إيبولا» في الكونغو لـ 438 شخصًا
نتنياهو : اقتصادنا أصبح الآن قويًا .. وأريد وقف المساعدات الأمريكية
شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة
بـ 170 ألف جنيه ملابس الشاطئ .. نور الغندور تثير السوشيال ميديا باطلالاتها | شاهد
ريمونتادا مجنونة .. محمود شوقي يعلّق على تأهل بلجيكا الدرامي أمام السنغال
التعليم: جروبات الغش تستهدف الاحتيال والتربح غير المشروع من طلاب الثانوية العامة
جيش الاحتلال : العثور على جميع مواطنينا خارج منطقة قرية مخماس بالضفة الغربية
أجانب .. حبس أعضاء شبكة الحرام بعد سقوطهم في الحي الراقي
هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السياحة والآثار تنظم برنامجًا تدريبيًا في إسنا لتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحسين تجربة السائح

وزارة السياحة والآثار تنظم برنامجًا تدريبيًا في إسنا لتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحسين تجربة السائح
وزارة السياحة والآثار تنظم برنامجًا تدريبيًا في إسنا لتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحسين تجربة السائح
شمس يونس

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، برنامجًا تدريبيًا استمر ثلاثة أيام بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "سياسات الاقتصاد الإبداعي للعاملين المتعاملين مع السائح بمدينة إسنا"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير مهارات العاملين بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في دعم التنمية السياحية المستدامة.

شارك في البرنامج 23 متدربًا من العاملين بمدينة إسنا ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الزائرين، بينهم أصحاب البازارات والعاملون في الحرف التراثية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم تجربة سياحية متميزة تعكس الهوية الثقافية للمدينة.

وأكد الدكتور هشام الليثي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على التراث الثقافي وتعظيم الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن المواقع الأثرية لا تقتصر قيمتها على بعدها التاريخي والحضاري، بل تمثل أيضًا محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عند توظيفها وفق مفاهيم الاقتصاد الإبداعي. 

وأضاف أن تأهيل العاملين، خاصة المتعاملين مباشرةً مع السائح، يسهم في تقديم تجربة سياحية أكثر ثراءً، تعكس أصالة التراث المصري وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سها بهجت أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في مجالي السياحة والآثار، مؤكدة أن الاقتصاد الإبداعي أصبح من أهم الأدوات الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمقاصد السياحية. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتمكينهم من توظيف الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات السياحية، بما يدعم المجتمعات المحلية ويعظم الاستفادة من المقومات التراثية والثقافية التي تتميز بها مدينة إسنا.

وتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، شملت التعريف بمفهوم الاقتصاد الإبداعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، واستعراض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الثقافية مع تقديم نماذج عملية لتطبيقاتها في تنمية المجتمعات المحلية، إلى جانب محور الابتكار الرقمي وإحياء الطابع الثقافي للمواقع التراثية من خلال توظيف التقنيات الحديثة لإبراز الهوية الثقافية وتحسين تجربة الزائر.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين، تأكيدًا على اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالقطاع، وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الإبداعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم السياحة الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتراث المصري، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة إسنا كواحدة من أبرز المقاصد السياحية والثقافية في محافظة الأقصر.

الاقصر اخبار الأقصر وزارة السياحة والاثار

ترشيحاتنا

صقر وكناريا

إيرادات السينما أمس.. تفوّق محمد عادل إمام على «كريم» و«عز»

هاني فرحات

هاني فرحات: أنغام كانت بتتحارب من الموسيقيين اللي بيشتغلوا معاها

خلي بالك من نفسك

متحمسة أتفرج.. مي عمر تهنئ ياسمين عبد العزيز السقا قبل عرض فيلمهما الجديد

بالصور

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد