السياحة والآثار تنظم برنامجًا تدريبيًا في إسنا لتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتحسين تجربة السائح

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، برنامجًا تدريبيًا استمر ثلاثة أيام بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "سياسات الاقتصاد الإبداعي للعاملين المتعاملين مع السائح بمدينة إسنا"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير مهارات العاملين بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في دعم التنمية السياحية المستدامة.

شارك في البرنامج 23 متدربًا من العاملين بمدينة إسنا ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الزائرين، بينهم أصحاب البازارات والعاملون في الحرف التراثية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم تجربة سياحية متميزة تعكس الهوية الثقافية للمدينة.

وأكد الدكتور هشام الليثي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على التراث الثقافي وتعظيم الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن المواقع الأثرية لا تقتصر قيمتها على بعدها التاريخي والحضاري، بل تمثل أيضًا محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عند توظيفها وفق مفاهيم الاقتصاد الإبداعي.

وأضاف أن تأهيل العاملين، خاصة المتعاملين مباشرةً مع السائح، يسهم في تقديم تجربة سياحية أكثر ثراءً، تعكس أصالة التراث المصري وتواكب أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سها بهجت أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في مجالي السياحة والآثار، مؤكدة أن الاقتصاد الإبداعي أصبح من أهم الأدوات الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمقاصد السياحية. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتمكينهم من توظيف الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات السياحية، بما يدعم المجتمعات المحلية ويعظم الاستفادة من المقومات التراثية والثقافية التي تتميز بها مدينة إسنا.

وتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، شملت التعريف بمفهوم الاقتصاد الإبداعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، واستعراض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الثقافية مع تقديم نماذج عملية لتطبيقاتها في تنمية المجتمعات المحلية، إلى جانب محور الابتكار الرقمي وإحياء الطابع الثقافي للمواقع التراثية من خلال توظيف التقنيات الحديثة لإبراز الهوية الثقافية وتحسين تجربة الزائر.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين، تأكيدًا على اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالقطاع، وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الإبداعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم السياحة الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتراث المصري، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة إسنا كواحدة من أبرز المقاصد السياحية والثقافية في محافظة الأقصر.