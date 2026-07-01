سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق تاريخ الرئيس العسكري.. فيديو

قال اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن مسيرة الرئيس السيسي تعتبر نموذجًا لمسيرة عسكرية ووطنية امتدت لعقود، بدأت منذ التحاقه بالثانوية العسكرية عقب إتمام المرحلة الإعدادية، وهو في الخامسة عشرة من عمره، لتبدأ رحلة طويلة داخل القوات المسلحة انتهت بتوليه قيادة الدولة.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، خلال لقائه مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند ترقية الرئيس السيسي لـ رتبة ملازم أول في السابق، كان هو قائد الكتيبة، معلقا: قعدنا سنتين في سيناء.



وذكر الخبير الاستراتيجي: الرئيس السيسي تعلم منذ بداية عمله في القوات المسلحة اتخاذ قرار، وحصل على دورات عديدة خارج مصر، كتاب "رجل الأقدار" حطينا فيه تاريخ الرئيس العسكري عشان كل مواطن قاعد في بيته آمن يبقى متأكد أن الرئيس السيسي قادر يتخذ قرار حرب وقرار سلم، الرئيس جالنا في فترة عصيبة.

وأوضح: الرئيس السيسي نوع مصادر السلاح، أنا بحب الرئيس مبارك لكن في فترة 30 سنة كان سلاحنا من أمريكا والرئيس السيسي نوع مصادر السلاح، جبنا من فرنسا وإيطاليا والصين وألمانيا.