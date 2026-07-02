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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 40 عاما من الانتظار.. المكسيك تكسر اللعنة في المونديال

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك

يواصل منتخب المكسيك تقديم عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026 بعدما أصبح المنتخب الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه منذ انطلاق البطولة إلى جانب إنهاء عقدة استمرت 40 عاما في الأدوار الإقصائية عقب فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد.

دفاع حديدي في المونديال

فرض المنتخب المكسيكي نفسه كصاحب أقوى خط دفاع في البطولة بعدما خاض أربع مباريات دون أن يستقبل أي هدف. واستهل مشواره بالفوز على جنوب أفريقيا (2-0) ثم تغلب على كوريا الجنوبية (1-0) قبل أن يكتسح التشيك (3-0) في دور المجموعات ثم واصل تألقه بالفوز على الإكوادور (2-0) في دور الـ32.

وبذلك رفع "التريكولور" رصيده إلى ثمانية أهداف سجلها في البطولة مقابل صفر أهداف استقبلها ليصبح المنتخب الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

نهاية انتظار دام أربعة عقود

وشهدت مواجهة الإكوادور إنجازًا تاريخيًا للمكسيك بعدما حققت أول فوز لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ نسخة 1986 عندما تفوقت على بلغاريا على أرضها لتطوي صفحة طويلة من الإخفاقات في مباريات خروج المغلوب.

ثنائية مبكرة تحسم المواجهة

فرض المنتخب المكسيكي سيطرته منذ الدقائق الأولى وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 بعد هجمة منظمة قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة حافظوا عليها حتى صافرة النهاية.

أجواء جماهيرية استثنائية

أقيمت المباراة على ملعب أزتيكا وسط حضور جماهيري تجاوز 80 ألف متفرج، رغم تأخر انطلاق اللقاء لمدة ساعة كاملة بسبب العواصف الرعدية إلا أن الجماهير المكسيكية صنعت أجواء حماسية دعمت منتخبها طوال المباراة.

الإكوادور ينهي اللقاء بعشرة لاعبين

في الشوط الثاني حاول منتخب الإكوادور تقليص الفارق، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من أصحاب الأرض قبل أن تزداد معاناته بطرد المدافع بييرو هينكابي في الوقت بدل الضائع ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

موعد مرتقب في الدور المقبل

بهذا الانتصار، يواصل منتخب المكسيك مشواره بثقة نحو الأدوار المتقدمة بعدما حجز مقعده في دور الـ16 حيث ينتظر الفائز من مواجهة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية،ط في لقاء يأمل من خلاله مواصلة كتابة التاريخ على أرضه وبين جماهيره.

منتخب المكسيك كأس العالم كأس العالم 2026 الإكوادور خوليان كينيونيس راؤول خيمينيز

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